Orchestre National de Lille

Les lillois sont fidèles à leur orchestre et à l’heure de l’ouverture de la billetterie de l’ONL, on faisait la queue, car pour les mélomanes la privation de concerts reste l’une des pires !

La saison aura de quoi plaire à tous les goûts même avec le masque.

Le début de saison est marqué par la résidence du violoniste virtuose Nemanja Radulovic, la reprise de l’orchestre avec son directeur musical Alexandre Bloch et un concert autour de Strauss avec le violoncelle de Mischa Maisky. Un we de suspense avec un ciné concert dédié à Hitchcock mais aussi du jazz avec Erik Truffaz. Et puis à l’orchestre c’est tous les ans l’anniversaire de Beethoven ! On retrouvera des chefs et orchestres invités, dont l’orchestre de Picardie. Jean-Claude Casadesus dirigera son ancien orchestre le temps d’un concert et le hautboïste François Leleux dirigera l’orchestre lillois en jouant le concerto pour hautbois de Mozart.

Les enfants sont également les bienvenus avec une création pour eux : Fantômes !

L’ONL propose un protocole sanitaire. Les concerts de 1 heure sans entracte permettent d’éviter les mouvements de foule. Il faudra remercier les musiciens qui se prêtent à un exercice difficile en jouant à distance les uns des autres.