Orgues à foison

L'association Musique Sacrée et Orgue en Avignon oeuvre à promouvoir le riche patrimoine organistique de la ville en participant à sa valorisation et à sa conservation.

Par les cycles de concerts qu'elle diffuse tout le long de la saison, par les activités de création d'oeuvres qu'elle commande à des compositeurs de notre temps, par la multiplication des partenariats avec les structures culturelles de la ville, par ses actions de sensibilisation et d'éducation auprès des scolaires au cours de sa programmation, on mesure en s'inscrivant dans la durée depuis plus de cinquante ans, la place prépondérante que tient l'association dans le paysage musical de la région.

L'actualité de l'orgue, c'est aussi le concert donné par Frédéric Munoz, organiste prestigieux, à la tribune de l'orgue de St Martial avec un programme français et hispanique des 17 & 18ème siècle, c'est ce dimanche 25 octobre à 17 h au Temple.