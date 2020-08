Osons la Culture, osons la Musique

Septembre 2020, l'horizon ne s'est pas éclairci en terme de situation sanitaire.

La culture et les événements, tels que Festivals et concerts musicaux, quand ils ont pu se dérouler, ont connus des restrictions et contraintes inédites.

Ce qui laisse présager d'évoluer dans un océan d'incertitudes et de perplexité chez les programmateurs et les artistes pour la saison 2021.

Les Musicales de Gadagne ont adopté une attitude positive, tout en se conformant aux prescriptions sanitaires en vigueur, en proposant leur nouvelle saison 2021.

Jean-Marc Granet, conseiller artistique de l'association, nous déroulera le fil de la saison 20/21 concoctée avec le concours de la jeune et talentueuse génération d'artistes destinée à atteindre le premier plan dans le domaine de la musique classique.