Où va le vent ?

Il décroche les feuilles des arbres, vibre à l’oreille des passants, s’engouffre dans les vallées étroites et soulève les montagnes. Le vent nous a bercés par sa musique à l’époque baroque. Aujourd’hui, un souffle puissant nous emporte vers une période plus récente, sur les traces de Richard Strauss, Gioachino Rossini, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Richard Wagner, Jean Sibélius et plusieurs artistes qui collectionnent les succès planétaires.