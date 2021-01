"La productrice d'A jeux tirés dévoile son parcours d'amateurs d'orgues à travers ses maîtres et rencontres :

Toccata und Fugue d moll BWV 565, Bach par Albert Schweitzer

vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668, Bach, par Marie Claire Alain

""Pichotas peças per orgue, M. Lannes par Jacques Betoulière



https://youtu.be/MAVr74eobNE



Chaconne en ré / duo, Couperin, Jacques Betoulières

Sonate en trio BWV 528 n4 en mi min, Bach par Pierre Simonet

Fantaisie et fugue en si bémol maj, Boëly, par Daniel Roth

"