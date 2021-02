Pascal Reber, compositeur et improvisateur 2/2

Les talents d'improvisateurs et de compositeurs de Pascal Reber, à découvrir pour le découvrir d'un peu plus près.





"Ballade à travers les compositions de Pascal Reber pour piano, voix et orgue, choeur ou orgue : Rhapsodie de la petite enfance (pour son neveu)

Ave Maria - Ubi Caritas - Magnificat - Skerzo improvisé pour orgue - Triptyque (final)"