Pascal Reber vers la tribune de la cathédrale 1/2

Pascal Reber raconte depuis ce premier moment sa fascination pour l'orgue.





"Depuis son enfant et avec ses maïtres Pascal Reber nous partage de son parcours, des musiques qui l'ont accompagné et permis de devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui.

Il nous partage de ses rencontres avec des professeurs, des organistes qui l'ont marqué et des disques à l'époque vinyle qui l'ont forgé

Roth joue Franck (Pièce héroIque)

Chapuis joue Boyvin et improvise à Dôle

Debussy et Ravel, une forte impression

Cochereau improvise

"