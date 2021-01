Passion musique

1ère OEUVRE : L. Van BEETHOVEN (1770-1828) Concerto pour violon et orchestre en Ré Maj 1 er mvt

Allegro ma non troppo

? Interprètes : Hilary Hahn (20 ans) et le Baltimore Symph Orchestra dir. David Zinman



JEU - DEVINETTE (Jingle Petrouchka)Thierry Machuel (né 1962) Extrait « Le compagnon des

Etoiles »

? Interprètes : Octuor de chanteurs QUINTE ET SENS



FINAL : W.A. MOZART (1756-1791) Vorrei spiegarvi, oh Dio ! K. 418 Air de Clorinda

? Interprètes : Sabine Devieilhe, soprano et Ens Pygmalion dir. Raphaël Pichon