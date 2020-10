Passion musique

1ère OEUVRE : J. Haydn (1732-1809) Symphonie n°101 « l'Horloge » Début Andante + Final Vivace

? Interprètes : London Phil Orchestra dir. Eugen Jochum



JEU - DEVINETTE (Jingle Petrouchka) F. POULENC (1899-1963) 2 e mvt Cantinela de la Sonate

? Interprètes : Emmanuel Pahud, flûte et Eric Le Sage,





FINAL : J. BRAHMS (1833-1897) Quintette pour cordes et piano 3 e mvt Scherzo

? Interprètes : Quat Modigliani et JF Neuburger,