Passion musique - Falla - Horowitz - Ravel

1ère OEUVRE : M. DE FALLA (né en1876 à Cadix, et mort en 1946) 6 des 7 Chansons espagnoles

? Interprètes : Bernarda Fink, soprano et Anthony Spiri, piano

?

?

1. El paño moruno (« Le drap mauresque »); 2. Seguidilla murciana (« Séguédille murcienne ») ;

3. Asturiana (« Asturienne ») ; 4. Jota ; 6. Canción (« Chanson ») ; 7. Polo





JEU - DEVINETTE (Jingle Petrouchka) Variations sur des thèmes de Carmen de BIZET (1838-1875)

? Interprètes : Vladimir HOROWITZ

? Date d’enregistrement : 1947

?

FINAL : M. RAVEL (1875-1937) Féria, 4e pièce et final de la Rapsodie espagnole

? Interprètes : Orch Symph de Boston dir. S. Ozawa

? Date d’enregistrement : 1974 DG