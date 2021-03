Passionnément classique - 22 mai 2021 à 14:00

Philippe Soler

Philippe Soler commence le piano avec Gonzalo Tintorer, disciple du compositeur espagnol Granados et du pianiste Ricardo Vines. Cette rencontre le marquera profondément et sera primordiale pour son évolution, tant sur le plan stylistique que pianistique. Il en retirera un goût prononcé pour un certain répertoire français et espagnol qu'il s'attachera à défendre avec le plus grand intérêt. Ses Maîtres respectifs seront Ludwika Waleska (Conservatoire de Varsovie), Pierre Sancan, Françoise Thinat, avec laquelle il participe aux premières sessions de ‘Piano chez Déodat de Séverac’ à Saint Félix de Lauraguais, Aquiles Delle Vigne (Conservatoire de Bruxelles, disciple de Claudio Arrau) et Joaquin Achucarro, concertiste espagnol, avec lequel il se perfectionne durant de nombreuses années, retrouvant ainsi, avec ce dernier, le prolongement et l'aboutissement de son premier enseignement. Diplômé de l'Ecole Normale de Musique de Paris, il passe également par les classes de maîtrise de l'Union Musicale Internationale de Paris, sous la direction d’Eliane Richepin. Il obtient des récompenses aux Concours Internationaux de Barcelone (1981) et de Finale Ligure (1983) et commence à se produire successivement en France, Espagne, Italie et Belgique. Parallèlement, il se consacrera à la pédagogie, tout d'abord au Conservatoire National de Région de Toulouse, et actuellement au Conservatoire National de Région de Lyon, en tant que professeur titulaire. Sa passion pour l'enseignement l’amène à diriger des stages de perfectionnement et de pédagogie pianistique, ainsi que des sessions de culture musicale à des étudiants et universitaires avancés. Discophile passionné, collectionneur, son ouverture d'esprit, sa culture musicale, sa connaissance des enregistrements historiques, ont fait que depuis quelques années, il se plaît à donner des conférences sur l'histoire et l'évolution de l'interprétation pianistique : • « Chopin à travers le disque » en 2010 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin, • « Autour du piano français » en 2012 à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Claude Debussy. Depuis la rentrée de Septembre 2018, il a rejoint l’équipe de « L’Echappée belle » et « Passionnément classique » et présente des émissions sur les grands interprètes et les enregistrements historiques.