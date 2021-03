Chorals emblématiques pour le temps de carême. Le répertoire du temps de la passion accompagne le chemin vers la résurection.





"Der am Kreutz stund ist meine Liebe (2 versions), Homilius par Thomas Kientz à Porrentruy (CH)

Herzlich tut mich verlangen, Müthel par Francis Jacob à Uffheim

Erbarme dich (Passion selon St Matthieu), Bach par Miklós ÁRPÁS

O Welt, Ich Muss Dich Lassen - Op. 122, No. 11, Brahms par Bernard Lagacé suivi de Albert Schreiber à Plobsheim Et No. 3 par Claire Sigalla à Versailles

"