Pastorales avec les bergers et les anges : "Allons voir"



Avec les bergers et les anges, Pastorales pour orgue : baroques ou classiques, elles sont composées par Zipoli,Corelli, Bach, Lefébure-Wely, Franck, Vierne. A écouter et à regarder. La pastorale de Zipoli, enregistrée sur un orgue historique, constitue une curiosité.