Patricia Kaas grandit à Stiring-Wendel, une ville voisine de Forbach à la frontière avec l'Allemagne, où se parle le « platt ». Ce dialecte qui appartient au moyen allemand est la langue maternelle de Patricia, qui ne parlera pas le français avant l'âge de six ans. Elle est élevée dans une famille de sept enfants (5 frères et une sœur), par une mère allemande et un père français « gueule noire » (mineur de fond dans les mines de charbon dans les puits Wendel).



Avec le soutien et les encouragements de ses parents, notamment de sa mère, elle commence à donner des concerts dès l'âge de huit ans, faisant des représentations sur des chansons de Sylvie Vartan, Claude François ou Mireille Mathieu, mais aussi New York, New York ou Just a Gigolo.