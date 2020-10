Cette semaine dans " Un air d'accordéon ", nous recevons Patrick Caron. Un accordéoniste bien de chez nous, de Saint-Mars-la-Brière, en Sarthe. Un artiste à la carrière déjà bien remplie qui se languit, tout comme les danseuses et danseurs, de nouveau remonter sur scène. Avec lui, on revient sur sa carrière, et également sur la situation actuelle de la scène de l'accordéon, qui comme le reste des activités culturelles est très largement impactée par la crise sanitaire.