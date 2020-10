Paul Mayes - La saison lilloise incontournable de Chambre à Part

On a pu y entendre les Variations Goldberg de J.S. Bach par Jean-Michel Dayez. Le programme est connu jusqu’en décembre avec des concerts éclectiques : des trios pour cordes avec Paul Mayes à l’alto qui promettent de belles découvertes, de la voix avec l’ensemble Buranello et des duos de Purcell, de l’oratorio avec Saint-Saëns pour ouvrir la célébration du centenaire de la disparition du compositeur. Enfin un concert pour deux harpes jouera des variations sur des thèmes d’opéras connus. Les lieux sont le conservatoire de Lille, le Palais des Beaux-Arts et nouveauté, le couvent des Dominicains. Pas de verre de l’amitié, mais toujours un esprit de curiosité et de partage pour cette saison lilloise incontournable.