Pauline Betuel et Tendry

-Pauline Betuel: Toi et nul autre

Le premier titre que je vous propose de découvrir aujourd’hui s’intitule Toi et nul autre, Hymne à la fraternité. Ce titre a été composé par Pauline Bethuel que vous avez l’habitude d’entendre dans cette émission pour Fidesco.

Fidesco est une Organisation catholique de solidarité internationale qui envoie des volontaires qui mettent leurs compétences professionnelles au service de projets de développement mis en oeuvre par l’Eglise locale dans les pays du sud.

Aux quatre coins du monde, Fidesco répond aux appels de l’Eglise, pour étendre et consolider des projets de développement par l’envoi de volontaires. Enseignement, santé, construction, gestion de projets, agriculture… les missions sont variées !

Créée par la Communauté de l’Emmanuel à la demande de l’Eglise d’Afrique, cette association est présente dans 23 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, et travaille avec plus de 90 partenaires. Au-delà d’un simple apport de compétences, la mission est un quotidien partagé avec les plus pauvres.

Ce chant plein d’espoir et de joie de vivre nous rappelle que c’est dans notre foi et dans l’amour de Dieu que nous puisons nos forces pour oser aller à la rencontre des autres, pour oser sortir de soi et aller aux périphéries du monde.

- Tendry: Vivons vivants

Le deuxième titre que je vous propose de découvrir s’intitule « Vivons vivants »

Ce titre interprété par le génial TENDRY, a été composé durant des sessions de compositions organisées avec de nombreux artistes dont décembremusic qui a co écrit le titre que vous allez entendre et beaucoup d’autres que vous avez déjà découvert à travers cette émission comme Mirella.

Vivons Vivants,

La vie est faite d'imperfection c'est ce qui fait sa perfection.

Vivons vivants c'est un hymne à la vie.

C'est une dévotion folle et sans limite, c'est regarder vers demain.

La vie est trop courte pour simplement l'admirer... Cette chanson est un appel à la sentir, la toucher, se laisser surprendre par elle avec ses qualités et ses défauts.

"Alors suivons nos étoiles à s'en perdre dans une brume dorée, si demain on s'envole, on s'éveille alors vivons vivants qu'on s'émerveille"