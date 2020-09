Pauline Julien (née à Trois-Rivières, le 23 mai 1928 - décédée à Montréal, le 1er octobre 1998) était une chanteuse, autrice-compositrice et actrice québécoise. Elle a acquis une grande notoriété au Québec, en France ainsi que dans le Canada anglophone. Elle est une icône de la chanson québécoise, en plus d'être une figure souverainiste et féministe importante au Québec.