"Pauvre Rutebeuf" par Philippe Léotard (Rutebeuf/Ferré)

Avec ce texte restructuré et adapté en français moderne, Léo Ferré a fait une sorte d'assemblage à partir d’extraits de La complainte Rutebeuf et de La Griesche d'Yver de ce poète mystérieux du 13e siècle, surnommé Rutebeuf.

« Pauvre Rutebeuf » une chanson désormais incontournable du répertoire français, maintes et maintes fois reprise, en France comme à l’étranger. Chacune a son coup de patte, mais celle qui semble le mieux illustrer l’esprit de l’auteur est sans doute celle de Philippe Léotard, à la fois, pour la parenté de cœur et la rugosité artistique des deux hommes…Pauvre Rutebeuf / Pauvre Léotard