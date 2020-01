"Paysage" par Jean-Michel Piton (Baudelaire)

Jean Michel Piton, c’est d'abord la rencontre entre une voix reconnaissable entre toutes et une plume qui tourne sa langue sept fois dans l'encrier avant de l'envoyer crisser sur les sillons des microsillons. Aujourd’hui nous allons découvrir Baudelaire selon Piton. D’autres se sont attaqués à cet Everest de la poésie qu’est Baudelaire avec le talent qu’on leur connait, que ce soit Ferré ou Chelon et bien d’autres. Mais Piton c’est encore autre chose, c’est une puissante et douce plénitude. Le poème choisi est extrait des Tableaux parisiens des Fleurs du Mal et s’intitule « Paysage ». Baudelaire y exprime son dégoût sur la destruction de la nature, et son espoir de la conserver telle quelle, avant de la contempler jalousement, dans son état intérieur.