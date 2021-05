The PEBBLES était un groupe de rock Belge, qui connaitra un certain succès international à la fin des années 1960. Le groupe a obtenu quelques succès en Belgique, en France et en Espagne et a commencé à se forger une réputation en LIVE. Les discussions entre les membres au sujet de la direction musicale vers laquelle le groupe se dirigeait, divisa le groupe en deux.