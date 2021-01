Passionnément Musique aujourd'hui est consacré à Pelléas et Mélisande : Annie vous présente l'opéra de Debussy, donné le 26 janvier à l'opéra de Rouen et visible sur les pages facebook et you tube de l'opéra, ainsi que sur la chaine normande, Jean vous propose quant à lui les versions de Fauré, Schoenberg et Sibelius de la pièce de théâtre de Maeterlinck