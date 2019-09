"Pensée des morts" de James Ollivier (Lamartine)

Aujourd’hui nous sommes en compagnie de James Ollivier qui nous chante « Pensées des morts » extrait du recueil « Harmonies poétiques et religieuses » d’Alphonse de Lamartine, mis en musique par Georges Brassens. C'est donc un poème tout ce qu’il y a de plus romantique, où intervient la nature, qui est

comme spectatrice des événements qui se déroulent. Le temps passe, la mort approche, la tristesse est là. Ce qui est plus important, toutefois, est la manière unique qu'il adopte pour sublimer sa douleur et la relier à l'univers, dans une vision religieuse personnelle qu’a un peu esquivé Brassens dans le choix de ses couplets.