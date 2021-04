Performances artistiques musicales

Vous pourrez profiter d’un mise en bouche très politisée avec Faciès de l’humoriste Fary, puis c’est Jay Z qui vous servira votre plat de résistance avec sa performance de Picasso Baby à la Pace Gallery de New York, et enfin, on termine sur une note sucrée avec un extrait du Live from Planet Afropunk de Moses Sumney.

Entre danse, concept, paroles, chorégraphie, mode et beaucoup d’autres facteurs, les artistes que vous écoutez aujourd’hui rivalisent d'imagination pour sortir du simple cadre de la musique et nous offrir des purs moments d'art "inter-médiums" ! Non pas que la musique en elle-même soit un art mineur, loin de là, mais grâce à la pluridisciplinarité et aux croisements d’univers, l’expérience qui nous est donnée à vivre est tout à fait inédite.

Au menu du Jour :