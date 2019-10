Peter “Pete” Seeger (1919-2014) est un musicien américain, pionnier de la musique folk avec Woody Guthrie.



Archétype du « protest singer » et du « folksinger », sa postérité intellectuelle et artistique est vivace : en témoigne l'album hommage en 2006 de Bruce Springsteen We Shall Overcome : The Seeger Sessions, où le chantre du blue-collar rock retrouve son goût pour les orchestres folks et s'inscrit délibérément dans sa lignée.