Peter Gelb Metropolitan

Il a profondément modifié le panorama de la diffusion lyrique en créant des retransmissions des opéras au programme de la prestigieuse scène new-yorkaise.

Non sans provoquer quelques grincements de dents de ceux qui criaient au a-scandale et à la trahison. Force est de constater le succès et la bonne santé de ce qui est presque devenu une institution qui permet à de nombreux amateurs de connaître à la fois des œuvres peu jouées dans les trop petits opéras et d’autre part d’entendre desplateaux d’artistes lyriques exceptionnels réunis pour la production.

Nous suivrons donc et la carrière de Peter Gelb et la saison 19/20.