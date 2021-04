Petit déjeuner en musique

Une spéciale petit déjeuner pour vous donner des idées de recettes et des chansons à écouter avec. Pour nous mettre en bouche, nous entamerons par un incontournable du petit déjeuner en chanson : "La Confiture" des Frères Jacques. Puis c’est le québéquois Fouki qui accompagnera notre plat de résistance avec sa recette des brioches à la cannelle, une spécialité que se partagent la Suède et l'Amérique du Nord. Puis nous terminerons ce menu avec la reine des musique en terme de réveil en douceur : du jazz ! Et pas n’importe lequel puisque nous écouterons le "Bacon and Egg Jazz" de Dave Robertson.

Au Menu :