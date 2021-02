Petite histoire de la musique chorale en France, de 1800 à 1950

Après un règne de presque 18 ans Louis-Philippe est chassé du trône. Son règne, commencé avec les barricades de la révolution de 1830, s’achève en 1848 par d’autres barricades qui le chassent pour instaurer la Deuxième République. C’est la fin de la royauté en France.

Au programme :

Le Chant du Pain, paroles et musique de Pierre Dupont

Le Chant des ouvriers sur des paroles et une musique de Pierre Dupont

Le Vieux Drapeau sur des paroles de Béranger et une musique anonyme

La Marseillaise des cotillons sur des paroles de Louise de Chaumont

Ne criez plus : « À bas les communistes ! » sur des paroles de Pierre Lachambeaudie

Aime, travaille et prie – Conseils sur des paroles de Hippolyte Guérin et une musique de Paul Henrion

Fabien Barxell