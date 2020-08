Petite Messe Rossini / Victoires de la Musique / Gypsy

Je vous retrouve avec joie , dans notre nouveau monde, que nous découvrons fragilisé … et d’autant plus précieux !! La proximité de catastrophes possibles, tout près de nous, concourt à nous faire apprécier plus intensément nos bonheurs…. et la musique est l’un de ces bonheurs, à l’évidence !! Alors / savourons-la sans modération !!..!!..... Je vous propose de grapiller parmi les pépites des programmes de tous ces concerts annulés en raison du confinement…ou à venir…