Phaéton, «L’Opéra du Peuple» célèbre l’union du Théâtre, de la Musique et de la

créateur du genre et père, bien que né en 1632 À FLORENCE, de l’opéra français ou «tragédie en musique»que celui qui est alors «Surintendant De La Musique Du Roi»LOUIS XIV impose dans une France Qui ne connaissait que l’opéra italien -Lorsqu’il meurt en 1687 à Paris, J. B. Lully a réussi,depuis la création en 1673 de Cadmus et Hermione, et avec Alceste en 1674, Thésée en 1675, Atys en 1676, Isis en 1677, Psyché en 1678, Bellérophon en 1679, Proserpine en 1680;Persée en 1682, Phaéton en 1683, Amadis en 1684, Roland en 1685, Armide en 1686 et Achille et Polyxène en 1687, à imposer dans une France Qui n’aime que le Ballet de Cour, sur la scène lyrique la «tragédie»au texte élaboré par Ph. QUINAULT chantée et dansée au milieu de décors, de costumes et de machines fabuleux.-PHAÉTON, 8E TRAGÉDIE LYRIQUE OU «TRAGÉDIE EN MUSIQUE» EN 1 PROLOGUE ET 5 ACTES composée par J. B. LULLY alors SUR UN LIVRET de PHILIPPE QUINAULT, nous servira de premier exemple de ces premiers opéras français qui influencèrent toute l’Europe et qui furent copiés jusqu’en Angleterre par un Henri PURCELL admiratif dans son King Arthur.-PHAÉTON est CRÉÉE LE 6 JANVIER 1683 DANS LE MANÈGE DE LA GRANDE ÉCURIE du Château de VERSAILLES AVEC LES SOMPTUEUX COSTUMES de Jean BERAIN-Mais sans les machines impossible à placer dans ce petit espace scénique «Comme il n’y a point encore d’assez grande salle à Versailles pour y faire des machines, il n’y en a point dans cet Opéra, de sorte que la grandeur du Spectacle dépend des Habits. Mr BERRIN dessinateur ordinaire du cabinet du Roi, n’en a pas seulement fait les dessins, mais il a aussi pris soin de les faire exécuter» RAPPORTE LE Mercure galant DE Janvier 1683-PHAÉTON Que j’ai choisi aujourd’hui parce qu’elle est exemplaire de ce que fut une tragédie lyrique-Et parce qu’elle CONNUT UN TEL SUCCÈS QU’ON La reprise RÉGULIÈREMENT en France comme en Europe jusqu'à LA RÉVOLUTION-Les français allant même jusqu’à fredonner dans les tavernes La chaconne de l’acte 2 scène 5 que nous allons entendre à présent

AUDITION 1 : Acte 2 sc. 5, Chaconne

Le livret de Phaéton est signé de Philippe QUINAULT (1635-1688)qui «dans un genre tout nouveau, et d’autant plus difficile qu’il paraît plus aisé, fût digne d’être placé avec tous ces illustres contemporains (CORNEILLE, RACINE, LA FONTAINE, etc...). Le véritable éloge d’un poète, c’est qu’on retienne ses vers. On sait par cœur des scènes entières de QUINAULT, c’est un avantage qu’aucun opéra d’Italie ne pourrait obtenir (...). Si l’on trouvait dans l’antiquité un poème comme Armide Ou comme Atys,avec quelle idolâtrie il serait reçu! Mais QUINAULT était moderne» écrit VOLTAIRE dans Le Siècle de Louis XIV.-Ph. QUINAULT naît à Paris En 1635 et y meurt le 26 novembre 1688 -Fils d’un boulanger, il représente bien l’ascension sociale des classes les plus modestes sous le règne de LOUIS XIV qui favorise le talent plutôt que la naissance, -Car il est considéré comme l’un des meilleurs tragédiens de son temps, plus encore que Jean RACINE -Et placé alors au Panthéon des auteurs français aux côtés de P. CORNEILLE avec ses tragédies écrites pour le chant et la musique instrumentale:

-Cadmus et Hermione(1673), Alceste(1674), Thésée(1675), Atys(1676), Isis(1677), -Psyché(1677), Bellérophon(1679), Proserpine(1680), Le Triomphe de l’Amour (1681), Persée(1682)

-Phaéton(1683), Amadis(1684), Roland(1685), Le Temple de la Paix(1685)et Armide(1686)

-PHAËTON, dernière des tragédies lyriques qui narre des épisodes mythologiques, celles qui suivront s’inspireront de récits de chevalerie, relate l’ascension de PHAETON, fils du dieu SOLEIL et d’une mortelle CLYMÈNE, désireuse de voir son fils parvenir aux plus hautes destinées.

-PHAËTON sacrifie tout à ses ambitions, renonce à celle qu’il aime, THÉONE, et,conduisant brutalement le char de son père doit être foudroyé

AUDITION 2 : Acte 5, sc.3, «Hélas, une chaîne si belle ne peut être éternelle»

-Phaéton reste L'un des meilleurs livret de tragédie de Ph. QUINAULT car il présente:*Une Action dramatique particulièrement bien menée et qui s’achève par la spectaculaire chute de PHAÉTON*Des scènes extrêmement pathétiques comme le Dialogue désespéré d’EPAPHUS et LIBYE de l’acte 2

*Des scènes des Enfers particulièrement évocatrices comme l’irruption de furies et de fantômes terribles de l’acte 2

* Et la chute fatale de Phaéton Qui marquèrent tant les esprits -Cet excellent livret n’est pas conçue pour la scène mais pour la scène lyrique*Il n’est donc pas pensé pour reprendre les règles de la tragédie classique, celle imitant la Tragédie antique et les Unités de lieu, de Temps et d’Action n’y sont pas respectées

*PHAËTON garde encore des éléments de la Pastorale puisqu’on y rencontrera des Nymphes, des Bergers Et des Dieux ruraux*Des parties entières viennent du Ballet de Cour comme les Allégories Qui interviennent tout au long des 5 actes

*Le merveilleux y est omniprésent mais il laisse désormais souvent la place à une plus large expression des sentiments humains

-Phaéton Est donc «un sujet conduit qui attache à lui-même, qui a toutes les parties de la tragédie et dans lequel tous les divertissements naissent du corps de l’ouvrage sans qu’on les y amène par des incidents forcés» (Mercure Galant, Octobre 1677, p. 203-205)

AUDITION 3 : Troupe d’Astrée «Dans ces lieux tout rit sans cesse»,

-QUINAULT et LULLY invente ici un genre nouveau différent du modèle classique de CORNEILLE ou RACINE

-Une tragédie en musique

*Dont Les vers sont plus rythmés, plus musicaux, les alexandrins rares, QUINAULT préférant mêler les décasyllabes, octosyllabes, vers à 6 pieds, et vers impairs

*Les mots y sont efficaces, et compréhensibles immédiatement par le public

*Pour les Airs, les mots doivent se prononcer aisément pour laisser la place à la mélodie et QUINAULT y réussit si bien que les parisiens fredonnent LULLY dans la rue et que Mme de SÉVIGNÉ en cite des passages entiers pour animer la conversation qu’elle partage quotidiennement avec sa fille-«C’est ainsi que se composait par Quinault et par Lulli le corps de l’opéra, dont les paroles étaient faites les premières. Au contraire, pour les divertissements, Lulli écrivait les airs d’abord, à sa commodité et en son particulier. Il y fallait des paroles. Afin qu’elles fussent justes, Lulli faisait un canevas de vers (...). Il appliquait lui-même à ces airs de mouvement et à ces divertissements, des vers, dont le mérite principal était de cadrer en perfection à la Musique, et il envoyait cette brochure à Quinault, qui ajustait les siens dessus (...). Le Musicien avait et le talent de mener le Poète par la main» écrit Le CERF de la VIEVILLE-Qui rapporte encore que«Dans Phaéton, il (LULLI) le (QUINAULT) renvoya vingt fois changer des scènes entières, approuvées par l’Académie Françoise. Quinault faisait Phaéton dur à l’excès, et qui disait de vraies injures à Théone (...) Lulli (...) voulut que Quinault fît Phaéton ambitieux et non brutal»

AUDITION 4 : Acte 3, sc.2«Suivez la, ma présence irrite ses douleurs»

-Jean-Baptiste LULLY a 50 ans lors de la création de PHAËTON, et il est à l’apogée de sa carrière-Car Il vient d’être reçu «Secrétaire du Roi»-Il cumule les charges de Surintendant de la Musique du Roi à la Cour-Il Dirige l’Académie Royale de Musique et donc tout le théâtre lyrique de Paris

-Et depuis 1672, il possède le privilège d’être le seul à pouvoir faire entendre des tragédies lyriques en France-Ses opéras remportent un franc succès et se sont installés dans la paysage lyrique français comme LA référence

-Sa musique est entendue dans toute l’Europe et Phaéton Sera joué à Anvers, Ratisbonne, Amsterdam, Bruxelles, Gand, La Haye et jusqu’en Allemagne

-Il est à un tournant dans la composition des tragédies lyriques, puisqu’il compose Phaéton Au moment où la Cour s’installe à Versailles

-Une Tragédie lyrique,objet politique, puisqu'elle est d’abord conçue pour plaire au ROI et mettre dans les esprits les idées politiques modernes du Monarque,

-Elle chante également la gloire du souverain et la perfection de son règne

-Et L'actualité du monarque, ses amours, sa politique, ses victoires, le sujet de chaque tragédie étant choisi par le ROI lui-même sur proposition de QUINAULT et LULLY

-Le ROI assiste d’ailleurs quotidiennement aux répétitions qui ont lieu dans les appartements de Mme de Montespan ou dans les «Chambres» (Salons) des Palais qu’il habite, demande des corrections y compris sur la musique étant lui-même excellent chanteur et un guitariste émérite, sans parler de la danse qu’il pratique en professionnel

-Spectacle total,la tragédie lyrique réunit le théâtre, la musique et la danse sur une même scène enrichie par des décors somptueux peints par les meilleurs artistes de France, et des Machines d’une rare ingénierie, ainsi que des costumes onéreux dont il faut parer les chanteurs et les danseurs

-Conçue pour s’articuler en 5 actes,les tragédies lyriques sont précédées d’un vaste Prologue Tout à la gloire du ROI, lui-même introduit par une Ouverture à la française (Lent pointé-Vif fugué-Lent pointé)

AUDITION 5 : Ouverture

-Et dans chaque acte où interviennent les membres réunis des 3 Institutions musicales (La Chapelle, La Chambre, L’Écurie) créés par Louis XIV pour assurer la Gloire de son règne, soit plus d’une cinquantaine de personnes sur scène, LULLY met l’accent sur son invention la plus remarquable le Récitatif(ou parlé-chanté) «imité de la comédie sur les tons de la CHAMPMESLÉ[actrice créatrice des rôles titre des tragédies de RACINE]»

-Et puisque pour Phaéton, LULLY ne dispose pas à Versailles nouvellement aménagée d’une salle de théâtre équipée pour recevoir des décors fastueux et des machines élaborées, -LULLY développe les possibilités expressives de ses récitatifs qu’il accompagne désormais par l'ensemble des cordes de l’orchestre, une innovation majeure qui restera dans l’histoire de l’opéra-Les passages versifiés avec régularité seront écrits en imitant les Airs De Cour du début du 17e siècle, Airs qui ont tendance à s’allonger dans les monologues dans lesquels les personnages pourront exprimer une «Passion» ou «Affect» particulier

-Récitatifs et Airs Seront ponctués par des passages dansés, ballet divertissant de fin des actes où «danse de caractère» qui développe plus avant les «Passions» exprimées dans les Airs qui précédent-Tandis que les plus belles pages dramaturgiques se trouvent dans des ensembles vocaux parfois repris par le public comme cet Air des «Heures et des Saisons» «Dans ce Palais» chanté au 4eacte sur lequel nous nous quitterons

-Phaéton ce sont aussi des Chœurs omniprésents qui contribuent désormais à la progression dramatique de l’ouvrage

AUDITION 6 : Acte 2,sc. 5, «Que de tous côtés on entende le nom de Phaéton»

-Le sujet de Phaéton S'inscrit dans l’actualité de l’année 1683-Le mythe offrait la possibilité de montrer le Soleil Régnant sur la terre, dans son Palais,

-d’évoquer la course spectaculaire du soleil régnant sur le monde,

-de montrer à ceux qui gravitent autour du Roi que les ambitions excessives et la soif du pouvoir serait puni sans rémission et «Que tout cela serve d’exemple aux audacieux» (acte 5, sc.8, v.875)

-Phaéton est aussi composé au moment où l’image du roi évolue considérablement puisque le«Roi Soleil» Dieu mythologique cède la place au «Roi-Machine» gouvernant un monde réel,

-Ici la Tragédie lyrique mythologique laisse place à un grand opéra à la française soutenue par un orchestre pléthorique puisqu’il réunit les musiciens des 3 Corps de Musique du Roi omniprésent de l’Ouverture au final du dernier acte, -Soutenant par une basse continue très active toutes les sections chantées et dansées,

-Portant les pas de danses par des symphonies

-Et doublant les solistes, les chœurs et les ensembles vocaux qui sont ici plus développés que jamais pour célébrer les Noces du Théâtre, de la Musique et de Danse dans ce qui resta jusqu’à la fin de l’Ancien Régime «l’Opéra en français le plus aimé du Peuple»

AUDITION 7 : Acte 4, sc.1, «Dans ce Palais, bravez l’Envie»