Autour de ses 15 ans, Philippe découvre "Crosby, Stills, Nash & Young" mais aussi plus particulièrement Neil Young seul au travers de ses premiers albums très originaux tels que "Harvest" et "After the gold rush". C'est le déclic. Sa musique et ses paroles, ses ambiances, les guitares, les voix, une approche de la pop-rock-folk sans artifice et si proche de sa sensibilité, lui donnent l’envie d’aller plus loin dans l'aventure musicale. Tout en composant ses propres chansons, Philippe décide d’étudier la guitare classique au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Après quoi, il entreprend diverses activités musicales classiques, notamment la création du Trio Torres et du festival "Le Kaléidoscope de la guitare", la réalisation de nombreux albums-CD de jeunes artistes ou d’artistes confirmés. C’est après ses 50 ans qu’il revient à ses "premiers amours" et réalise un projet de concerts acoustiques sur Neil Young des années 68 à 78, avec la sortie en 2010 du CD "About Neil…" with Phil-Pat-Jeff. Suivront ensuite trois albums avec ses propres compositions : en 2015, "Madras Lovers" et en 2017, "Somewhere Old Somewhere Young" par Philippe Bruno & Homeland Band, ensuite, en novembre 2019, "A Long Way to Go" - Philippe Bruno - Acoustic Light.