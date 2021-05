Philippe CADORET et la Course Rédadeg de 2021

La Rédadeg aurait dû être courue en mai 2020. Cette course par relais sur plus de 2000kms parcourant la Bretagne du Nord au Sud et d'Est en Ouest.

La prochaine se déroulera du 28 au 29 mai 2021. Philippe cadoret est responsable du tronçon Plérin-Guingamp où aura lieu l'arrivée le 29 mai. Il en parle au micro de Mickael CORLAY