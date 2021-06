Philippe Sarde, une histoire du cinéma français en musique

La Baule tiendra la semaine prochaine, du 23 au 27 juin, la 7e édition du festival du cinéma et de la musique de film. Pour l’occasion, Sam Bobino, cofondateur et codirecteur du festival baulois, sera le fil rouge d’une Symphonie du cinéma toute entière dédiée à Philippe Sarde, invité d’honneur cette année qui donnera un concert le 26 juin au Palais des congrès Atlantia, où le compositeur, qui fête en ce mois de juin ses 73 ans, jouera quelques-unes de ses partitions les plus célèbres.

Quand on évoque le nom de Philippe Sarde, il n’y a que l’embarras du choix tant ce géant de la musique de film a créé de morceaux mémorables en 50 ans de carrière. Une carrière qui débutait au tout début des années 70 chez Claude Sautet…



« LES CHOSES DE LA VIE », 1970 : UNE RENCONTRE ET UN COUP D’ESSAI MAGISTRAL

Écrite en un mois seulement pour quelque 70 musiciens, la musique des « Choses de la vie » sera le premier coup de maître de Philippe Sarde et le début d’une grande entente et amitié avec Claude Sautet, ponctuée par de nombreux films dont quelques chefs d’œuvre comme « Max et les ferrailleurs », « César et Rosalie » ou encore « Vincent, François, Paul et les autres ». Mais la fidélité à un réalisateur s’est aussi pleinement exprimée chez d’autres et notamment durant les années 70 chez Pierre Granier-Deferre, cinéaste pour lequel Philippe Sarde signera pas moins de 15 BO jusqu’en 1995.



LA FIDÉLITÉ À UNE FAMILLE DE CINÉMA à l'image de pierre granier-deferre

« La Veuve Couderc », le final du « Chat » et le thème d’Anna, extrait du « Train », trois grands films des années 70 et des grands rôles pour Simone Signoret dans les premiers cités et Romy Schneider pour le dernier.

Fils d’une chanteuse d’opéra, ce qui explique sans doute son goût pour les voix, Philippe Sarde a mis en musique de nombreuses chansons de films dans sa carrière : évidemment pour Romy Schneider, mais aussi Isabelle Huppert, Stéphane Audran, Patrick Dewaere, Johnny Hallyday ou encore Marie-France, égérie des nuits parisiennes des années 70 et 80, qui joue justement une chanteuse dans « Barocco », drame politico médiatique d’André Téchiné, en 76, avec Gérard Depardieu, Isabelle Adjani et Jean-Claude Brialy.



LE CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE DE FILM EN 1976 POUR « BAROCCO »

« On se voit se voir », présent sur la BO de « Barocco » vaut à Philippe Sarde de succéder en 1977 à François De Roubaix au palmarès des tout jeunes César.

Présidé cette année par François Berléand, La Baule tiendra donc la semaine prochaine son festival du cinéma, le premier post déconfinement, où seront projetés de nombreux longs métrages, en compétition ou hors compétition, dont certains en avant-première, comme « Profession du père », de Jean-Pierre Améris qui fera l’ouverture, ou « Le Petit Piaf », de Gérard Jugnot. Des conférences, débats et rencontres, rythmeront également les cinq jours, avec pour fil conducteur la présence de Philippe Sarde qui se définit volontiers comme un « scénariste musical », dont le rôle est d'exprimer musicalement ce que le réalisateur ne peut traduire par les images.



NOMINÉ AUX OSCARS POUR « TESS » DE POLANSKI en 1980

La musique de « Tess » vaut à Philippe Sarde d’être nominé aux Oscars 1980. Il est en concurrence cette année-là avec, excusez du peu, John Williams, John Morris et Michael Gore qui remporte la statuette avec la comédie musicale « Fame ». Mais après le film de Polanski, Philippe Sarde se voit ensuite proposer de travailler aux Etats-Unis. « Le Fantôme de Milburn », de John Irvin, où il reprend d’ailleurs le thème du « Chat », sera le premier film d’une série de quelques collaborations de second plan dans les années 80, loin des succès d’autres compositeurs français à Hollywood que sont Michel Legrand ou Maurice Jarre.

Philippe Sarde va préfèrer la France et la relation privilégiée avec des cinéastes qu’il connaît bien et apprécie comme André Téchiné, Pierre Granier-Deferre, Georges Lautner ou encore Alain Corneau.



« LES SEINS DE GLACE », « FORT SAGANNE », DEUX EXEMPLES DU STYLE SARDE

Le thème final des « Seins de glace », puis le thème principal de « Fort Saganne ». 1974 pour le premier, 1984, pour le second, deux grands thèmes chez deux réalisateurs, Georges Lautner et Alain Corneau, qui viennent illustrer l’éclectisme et les différents aspects de la musique de Philippe Sarde, capable d’être très atonale ou de lorgner vers les grands compositeurs du XIXe siècle comme Camille Saint-Saëns à l’image de la somptueuse BO de « Fort Saganne ».



« LA GUERRE DU FEU » : UNE ÉPOPÉE SYMPHONIQUE CHEZ J.J. ANNAUD EN 1981

Autre illustration de la touche Sarde chez Jean-Jacques Annaud avec « La Guerre du feu » et sa BO, incontournable, aux airs d’épopée qui nécessita notamment l’emploi de deux orchestres prestigieux : le London Symphony Orchestra et Les Percussions de Strasbourg et où la musique est au centre du processus narratif de ce film sans dialogues, très grand succès mondial de l’année 1981.

On peut considérer le début des années 80 comme le point culminant de la carrière de Philippe Sarde qui enchaîne les BO marquantes chez Lautner pour « Le Guignolo », Tavernier pour « Coup de torchon », Téchiné pour « Hôtel des Amériques », Granier-Deferre pour « L’Etoile du Nord » ou encore Alain Corneau pour « Le Choix des armes » pour n’en citer que quelques-unes. Philippe Sarde aime plus que tout retrouver des cinéastes qu’il apprécie et avec qui il aime travailler. Une constante tout au long de sa carrière et une fidélité à une famille de cinéma qui ne s’arrête qu’avec la disparition des réalisateurs comme pour Claude Sautet et Pierre Granier-Deferre, pour qui il signe, la même année 1995, la BO de leur dernier film : « Nelly et Monsieur Arnaud » et « Le Petit Garçon ».



UNE PROFONDE ET SINCÈRE COMPLICITÉ CHEZ TAVERNIER

Il y aurait beaucoup à dire sur la discographie de Philippe Sarde. Un autre réalisateur majeur et central dans sa carrière : c’est Bertrand Tavernier avec lequel il collabore dès son premier film « L’Horloger de Saint-Paul » en 1974 jusqu’en 2013 et « Quai d’Orsay », là encore, un dernier film, signant, entre les deux, des BO de tout premier plan, à l’image de celles pour « Le Juge et l’assassin », « Des Enfants gâtés » ou encore « Coup de torchon » qui comporte « Dans la chambre vide », chantée par Isabelle Huppert qui sera interprétée, samedi prochain, sur la scène du Palais des congrès de La Baule.



Quelques conseils pour prolonger cette émission

Pour rester dans l’ambiance des films de Philippe Sarde, un livre : « Conversations avec Claude Sautet », de Michel Boujut, paru en 2014, chez Actes Sud en partenariat avec l’Institut Lumière de Lyon. Une édition augmentée sur l’œuvre de ce grand metteur en scène des sentiments, au cinéma si délicat, disparu en 2000. Autre livre, paru lui en 2017 aux éditions de La Table ronde : « Conversations avec Georges Lautner », par José-Louis Bocquet. Un livre truffé d’anecdotes de tournages et plus intimes sur la carrière et la vie de ce champion du box office qu’était Georges Lautner, à qui l’on doit évidemment « Les Tontons flingueurs », mais aussi quelques-uns des plus gros succès de Jean-Paul Belmondo comme « Flic ou voyou », « Le Guignolo » et « Joyeuses Pâques », trois films aux musiques signées Philippe Sarde dont de très nombreux titres sont référencés et disponibles sur les différentes plateformes de streaming et de téléchargement.

Et on se quitte avec l’une des récentes collaborations de Philippe Sarde chez Louis Garrel comme un symbole de son travail avec la nouvelle génération d’acteurs et réalisteurs français pour « Les Deux Amis », sorti en 2015. Une histoire d’amitié et de culpabilité sur fond de trio amoureux avec Louis Garrel, Vincent Macaigne et Golshifteh Farahani.

Play list des titres diffusés

« La Chanson d’Hélène », BO « Les Choses de la vie », Romy Schneider, Michel Piccoli. Musique : Philippe Sarde

« La Veuve Couderc, BO « La Veuve Couderc », Philippe Sarde

« Le Chat final », BO « Le Chat », Philippe Sarde

« Anna », « Le Train », Philippe Sarde

« On se voit se voir », BO « Barocco », Philippe Sarde et Marie-France

« Tess », BO « Tess », Philippe Sarde

Thème final BO « Les Seins de glace, Philippe Sarde

« Fort Saganne », BO « Fort Saganne », Philippe Sarde

« Le thème d’amour », BO « La Guerre du feu », Philippe Sarde

« Bal de nuit », BO « Le Juge et l’assassin », Philippe Sarde

«La Chambre vide », BO « Coup de torchon », Isabelle Huppert, Philippe Sarde

« Paris jadis » thème musical BO « Des enfants gâtés », Philippe Sarde

« Sortie de prison », BO « Les Deux Amis », Philippe Sarde

Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule à voir, du 23 au 27 juin,

avec de nombreux temps forts à retrouver en détail, ainsi que le programme complet

sur le site du festival : www.festival-labaule.com