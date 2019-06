Pianissimes, la classique jamais classique

C'est le festival qui monte qui monte qui monte !

Pour leur 14e édition, les Pianissimes s'agrandissent dans les parcs les églises et les jardins, de Saint-Germain au Mont d'Or à Chasselay, avec des musiques des plus variés : piano à deux ou quatre mains, baroque & Contreténor, concerts-lectures ou jazz et musique improvisées.

En plus d'accueillir les jeunes talents lauréats des derniers grands concours, Cédric Rainaud et Luca Mariani accueillent cette année Vanessa Wagner, Philippe Cassard ou Wilhelm Latchoumia. Avec en prime un concert pique nique pour piano et percussions avec Baptiste Trotignon, à partager en famille.