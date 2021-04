Pierre Fontenelle, violoncelle-solo de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège et Namurois de l'Année 2020, est un jeune musicien belge au parcours atypique. Après des débuts en autodidacte dés ses 11 ans aux États-Unis, puis des études au Conservatoire de Luxembourg, il rejoint l’IMEP à Namur en 2015. Nommé assistant de la classe de violoncelle après avoir été diplômé Master avec la plus grande distinction à l’IMEP, Pierre est également titulaire du Diplôme de Concert du Conservatoire de Luxembourg, remporté à l’unanimité et avec les félicitations du jury.