pierre martin + Edor

Pierre Martin est un batteur et acteur, Dani Arday est bassiste et Filip Dinev est un guitariste.Ils forment un trio de jazz international atypique, élargissant le paysage sonore du format classique du trio de guitares, mêlant éléments classiques et balkans, provoquant constamment la spontanéité, tout en restant toujours ouvert et organique. L'histoire de leur album Svetlo commence au cœur de Budapest, l'un des plus beaux joyaux d'Europe...



EDOR est producteur, compositeur, musicien.Edor est un artiste polyvalent bruxellois Edor définit aujourd'hui son style musical comme un mix de trip hop, indie rock et de l'électronique.

Dans la vie d'artiste Edor nous parle de son premier album "Myself".

Et nous interpète en live "Turn Off the Light"