Pierre Thiollière, professeur de littérature espagnole contemporaine, poète et

écrivain va vous parler aujourd’hui de ce qui a pu inspirer les poèmes du Romancero Gitano.

Le Romancero gitano est un recueil de poèmes de Federico García Lorca paru en 1928. C'est le recueil le plus connu du poète. Il lui a apporté la célébrité en Espagne, et il est considéré comme une œuvre majeure de la littérature espagnole du XX? siècle. Federico García Lorca (1898-1936) est peut-être le plus important poète et dramaturge espagnol du XXe siècle.