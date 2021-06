Pieter Van Maldere

Pieter (Pierre) van Maldere est un violoniste et compositeur belge né à Bruxelles le 16 octobre 1729 et mort dans cette même ville le 1er novembre 1768.Pierre Van Maldere a probablement reçu les leçons de Jean-Joseph Fiocco, alors directeur de la chapelle royale. Entré à la cour du prince Charles-Alexandre de Lorraine dès 1749, Van Maldere passe les saisons 1751 à 1753 à Dublin, comme directeur des « Philarmonick Concerts », puis il joue au Concert Spirituel de Paris en août 1754. Il accompagne alors le prince dans ses nombreux voyages à Vienne, où fait représenter ses deux premiers opéras-comiques : Le Déguisement pastoral (1756) et Les Amours champêtres (1758).