Jean-Louis Sajot

Fondateur de « l’Octuor de France », c’est à Nevers, sa ville natale, que Jean-Louis Sajot débute ses études musicales. Après un Premier Prix de clarinette au Conservatoire National de Musique d Paris, il est nommé à l’Orchestre Philharmonique de Lyon puis, en 1976, à l’Orchestre National de France où il côtoie les plus grands chefs : Lorin Maazel, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Wolfgang Sawallisch, Eugen Jochum, Seiji Ozawa, Charles Dutoit, Kurt Masur… Il partage sa carrière entre son poste de clarinettiste à l’Orchestre National de France et ses responsabilités de directeur musical et de clarinettiste au sein de « l’Octuor de France », avec qui il a donné plus d’une centaine de concerts, tant en France qu’à l’étranger… Jean-Louis Sajot a enseigné pendant presque vingt ans à l’Ecole Normale de Musique de Paris