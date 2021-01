"Plein ciel" par Martine Caplanne (Jules Supervielle)

Supervielle était un artiste particulièrement sensible. Orphelin à l'âge de 8 mois, il grandit en Uruguay puis en France où il dévora les ouvrages de poètes. Voyageur dans l'âme et amoureux de l'Amérique Latine, il se passionna pour les langues. Entre l’Uruguay et la France il chercha, tout au long de sa vie, à établir un dialogue littéraire et profondément humain avec ses parents, trop tôt disparus. « Il est deux êtres chers, deux êtres que j'adore, Mais je ne les ai jamais vus, Je les cherchais longtemps et je les cherche encore. Ils ne sont plus... Ils ne sont plus... » Il cherchait dans la Nature la présence de sa mère. Il aimait explorer les paysages.