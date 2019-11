portrait d'Enrico Pieranunzi, paniste italien, partie 1

Après avoir fait des portraits des belges David Linx et Nathalie Loriers, Gérard Dugelay a orienté son micro plus au sud et a rencontré le pianiste italien Enrico Pieranunzi, une rencontre sympathique avec l'un des plus grands musiciens européens que l'on vous fait découvrir toute les semaines en fil rouge de la Note Bleue et sur lequel nous effectuerons un enregistrement public dans l'une des médiathèque de la ville de Metz. L'émission s'achèvera avec le saxophoniste Emile Parisien qui se produira le 17 novembre dans le cadre du festival Jazzdor de Strabourg, mais attention, à Offenburg en Allemagne. Quand l'Alsace décentralise ...