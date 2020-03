Portrait d'Enrico Pieranunzi, partie 2

Après avoir fait des portraits des belges David Linx et Nathalie Loriers, Gérard Dugelay a orienté son micro plus au sud et a rencontré le pianiste italien Enrico Pieranunzi, une rencontre sympathique avec l'un des plus grands musiciens européens que l'on vous fait découvrir toutes les semaines en fil rouge de la Note Bleue, ce deuxième volet est consacré aux dernières nouveautés de ce musicien transalpin, et elle sont nombreuses. L'émission s'achèvera avec la formation Daa Kapital qui se produira le 20 mars à l'Opderschmelz de Dudelange au Luxembourg.