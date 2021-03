Plus de 30 théâtres sont occupés en France, ce mouvement citoyen prend de l'ampleur depuis le 10 mars. Son but ? Réclamer le déconfinement de la culture et alerter sur la situation des emplois précaires. Nous avons donné la parole à des acteurs locaux de la culture en organisant une table ronde à Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux qui fait partie des lieux occupés.





Une grande journée d'action est prévue le 26 mars, baptisée l'Assemblée Générale des Théâtres et ce week-end du 20 mars, les spectateurs sont invités à se rassembler devant le théâtre de leur ville pour soutenir le mouvement.