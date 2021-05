Praise et Lauren Daigle

-Praise: Ton peuple est rassemblé

Un chant fédérateur, entraînant et aussi frais que la peinture sur leur guitare, voici ce que nous propose le groupe Praise. Pour cette nouvelle sortie, le groupe s'est déplacé dans notre belle région normande, à Etretat. "Ton peuple est rassemblé" devient hymne pour les cœurs enjoués et voyage pour les yeux citadins. En effet, si vous en avez la curiosité, vous pourrez découvrir un magnifique clip tourné par Joël Thomas, vidéaste et graphiste qui travaille pour l'église Lyon Centre et intervient régulièrement en collaboration pour l'École PIERRE. Mais le groupe Praise ne s'est pas arrêté là en ce qui concerne les collaborations : ils signent la production musicale, et Thomas Gruchy ainsi que Rémi Bertrand contribuent à embellir, de leurs lumières, le résultat. Un nouvel album pointe le bout de son nez, mais je n'en dis pas plus! Si vous souhaitez soutenir le groupe Praise, sachez néanmoins qu'une cagnotte Ulule ouvre très prochainement.

-Lauren Daigle: Hold on to me

Sa voix continue de nous envoûter : Lauren Daigle est une véritable star de la chanson chrétienne aux Etats-Unis. Vous l'avez peut-être déjà entendue dans son single "You say" qui a été sacré par un Grammy Awards en 2019. Aujourd'hui, nous découvrons "Hold on to me", en français comprenons Retiens-moi. C'est un hommage aux personnes enfermées qu'elle soumet à notre écoute : de la prison à notre propre corps, une multitude de situations peuvent nous assujettir. L'artiste nous sensibilise aux vies cachées des individus, parfois bien loin de ce que pourraient montrer les réseaux sociaux. "Ce clip plonge en profondeur dans la vraie vie d'un feed Instagram", partage Lauren Daigle au Christian Post. Nous faisons partie du monde de quelqu'un pendant quelques secondes sur un écran, pour nous retrouver ensuite de l'autre côté, découvrant quelle est réellement leur vie, avec ses bons comme ses mauvais côtés." Comme souvent dans l'écriture de Lauren Daigle, la chanson est une déclaration d'amour à Dieu, mais peut tout aussi bien s'interpréter pour un proche.