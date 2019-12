Preatorius, Schelle, Lenoir, Schütz, Mammel, Erri de Luca

Michael Preatorius (1571-1621) – Es ist ein Ross entsprungen.

Johann Schelle (1648-1701) – Nun komm der Heiden Heiland La Fenice – dir. : Jean Tubéry.

Jean-Yves Lenoir – Le Visage des vieilles gens - Bernard Boda, récitant et J.S. Bach : Sonate pour flute et B.C. BWV 1035, Adagio.

Heinrich Schütz (1585-1672) – Historia der Freuden… SWV 435, Introït. Hans-Jorg Mammel, Evangéliste - Chœur de Chambre de Namur – La Fénice – dir. : Jean Tubéry

Extraits de Au nom de la Mère de Erri de Luca avec Arcangelo Corelli (1659-1713) : Fatto per la notte di natale, Les Musiciens de Saint-Julien – dir. : François Lazarevitch, flûte.