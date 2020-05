Précurseur du rock

Deux choses ont fait du tort à BILL HALEY empêchant sa carrière et sa renommée déjà conséquentes de devenir les égales de celles d’un PRESLEY, c’était son physique et son âge. Lorsqu’il touche le jackpot en mars 1955 avec son ROCK AROUND THE CLOCK, Bill HALEY a 30 ans. Il est issu d’une famille de musiciens, et a commencé son parcours très jeune.