Présentation du Festival Lille Clef de Soleil

Dans « plaisanterie » il y a plaisant, et c’est à un moment plaisant et divertissant que le festival Clef de Soleil nous invite cette année. Des artistes de toutes générations, d’horizons variés, des spécialistes de leur instrument avec au centre le piano, bien sûr, mais aussi le cor, le violon, le bayan et la voix.

Parmi les invités, des grands noms du piano français avec Jean-Marc Luisada, Gabriel Tacchino ou le pianiste multiple Simon Ghraichy.

Alexander Paley reste le fil rouge de ce festival. La musique de chambre, elle, est bien représentée avec le jeune Ensemble Polygones ou le Quatuor La Notte Bleue.

Le choix des œuvres montre les nombreux procédés musicaux qui suscitent le rire ou le sourire et ils sont nombreux alors pourquoi se priver d’une bonne partie de rigolade … en musique ?

