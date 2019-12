"Primitifs Modernes" de La Maison Tellier

Profitons de cette fin d’année pour faire un retour sur un album marquant sorti en mars 2019, « Primitifs modernes » du groupe, La Maison Tellier.

Formé en 2004, les 5 faux frères Tellier sont déjà bien inscrit dans le paysage musical français en sortant 6 albums et en sillonnant les scènes des festivals et des salles de concerts. Les mélomanes, auront sans doute leurs titres « Sur un volcan » ou encore « Amazone » en tête.

Ce dernier album propose 11 chansons à l’impact fort, le regard que pose les gens sur les autres, l’indifférence, leurs racines… des thèmes qui nous parle à tous.

La couleur musicale apportée à l’album est variée, on retrouve bien toutes leurs nombreuses influences et leur savoir faire. Passant des riffs rock qui invitent à lâcher prise, à des mélodies acoustiques à écouter au casque. Ils prennent aussi le risque d’innover avec des sons plus électroniques, ainsi que des cuivres qui apportent beaucoup de chaleur. Helmut chanteur et parolier nous transporte avec son timbre de voix suave bien à lui, toujours bien accompagnée par l’autre fondateur Raoul à la guitare.

Un mélange précis, très orchestral qui ne donne qu’une envie, relancer le disque...

Vous aurez encore l’occasion de les retrouver près de chez vous car le groupe poursuivra sa tournée pour l’année 2020.

Une véritable réussite qui marque un retour triomphal de cette famille de musiciens qui n’a pas fini de nous étonné.