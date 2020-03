Printemps en Musique

Dans les tous prochains jours, deux manifestations musicales vont nous amener progressivement vers le Printemps. Le Festival Andalou, 19ème édition, créé et co-organisé par l'Association Andalouse Alhambra et le Centre Social "La fenêtre" quartier St Chamand proposent ce temps très attendu par le public lors de la quinzaine à venir du 13 au 27 mars.

Cette manifestation de rencontres et de partages offre au public de purs moments d'émotions en assistant aux concerts et spectacles donnés par des artistes et des intervenants de haute qualité.

Ce dimanche 8 mars débute le Printemps de l'orgue, imaginé par l'association des Amis de l'Orgue du Temple St Martial.

Le premier invité, Régis Foucard, organiste titulaire de l'Eglise Notre Dame de Bon Secours du Pontet inaugurera avec cinq siècles de Musique d'Orgue ce cycle de concerts qui s'échelonnera en Mars, Avril et s'achèvera en Mai pour la Journée Internationale de l'Orgue le 10 de ce mois.