Promenade musicale avec Erwan Kermorvant

Notre quatrième et dernière promenade musicale de janvier dans l’univers d’un compositeur français actuel de musique de film nous mène, cette semaine, à Erwann Kermorvant, né le 28 juillet 1972 à Lorient et tombé dans la marmite de la composition musicale pour le cinéma voilà une petite vingtaine d’années. Ses créations lui valent de figurer parmi les compositeurs français qui comptent.

La carrière déjà très remplie d’Erwann Kermorvant s’illustre essentiellement chez un réalisateur, Olivier Marchal, qu’il rencontre en 2003 pour les besoins du film « 36, Quai des orfèvres ». Polar à la musique pesante et très incarnée à l’image du titre « Camille » que nous venons d’entendre, tiré du prénom que porte Valeria Golino, épouse de Daniel Auteuil dans ce second film d’Olivier Marchal. Un film noir à tous les sens du terme où il est question de guerre des polices et de corruption sur fond de traque d’un gang, inspiré du véritable gang des postiches, à l'origine de vingt-sept attaques de banques à mains armées à Paris entre 1981 et 1986.

Je vous propose un deuxième extrait cette fois-ci chanté en anglais et composé à quatre mains par Erwann Kermorvant et Axelle Renoir.

« Don't bring me down », ne me rabaisse pas en français, chanté par Axelle Renoir qui a par ailleurs participé à l’écriture musicale de plusieurs morceaux de la bande originale du film d’Olivier Marchal en collaboration avec Erwann Kermorvant avec lequel, une vraie complicité s’est installée par la suite et qui se poursuivait en 2011 pour un autre film policier remarquable et remarqué « Les Lyonnais », librement inspiré, lui, du gang des Lyonnais qui défraya la chronique judiciaire par ses hold-ups spectaculaires dans les années 70.



"LES LYONNAIS": GRAND POLAR ET GRANDE BO

Dans le film d’Olivier Marchal, Gérard Lanvin et Tchéky Karyo incarnaient en 2011, respectivement, Edmond Vidal et Serge Suttel, têtes pensantes du gang des Lyonnais qui durant dix ans, de 1967 à 1977, multiplia les braquages à main armée dans toute la France et dont le plus marquant reste le casse du siècle de l'Hôtel des postes de Strasbourg en 1971.

Pianiste à 5 ans, puis clarinettiste classique, à sept, au conservatoire de Lorient, Erwann Kermorvant a grandi dans une ambiance très rock’n’roll avec des frères musiciens. Parallèlement il s’est très vite intéressé aux synthétiseurs avant de se prendre de passion pour la musique de film après un voyage à Los Angeles à l’âge de 17 ans où il assiste, grâce à une amie, à une séance d’enregistrement avec les compositeurs américains Danny Elfman et Tim Burton pour « Batman returns ». Il reviendra et résidera trois ans aux Etats-Unis où il étudiera notamment l’écriture pour la musique de film, les techniques d’arrangement et les bases de l’harmonie.

Seize années séparent « 36 Quai des orfèvres » de « Bronx », sorti uniquement sur Netflix le 30 octobre, à ce jour la dernière collaboration au cinéma d’Erwann Kermorvant, la septième avec Olivier Marchal si l’on compte les téléfilms « Braquo », « Borderline » et « Section zéro ». Une fois encore, c’est une musique aux accords tendus, à l’image du titre Maranzzano, qui illustre ce polar méridional âpre, inspiré de la Tuerie du bar du téléphone à Marseille en 1978 où l’on retrouve Gérard Lanvin dans le rôle du patriarche corse du clan Maranzzano.

Avant d’évoquer les autres collaborations d’Erwann Kermorvant au cinéma, écoutons un dernier titre issu en 2017 du film « Carbone », d’Olivier Marchal, et qui s’intitule « Une Idée». Et là encore, il est question de grand banditisme.

Il le dit lui-même, Erwann Kermorvant a été et continue d’être influencé par des compositeurs comme Trent Reznor, l’auteur de la musique de « Social Network » et « Gone Girl », de David Fincher. D’autres compositeurs tiennent aussi une place à part, outre Danny Elfman, comme John Williams, Ennio Morricone, Alan Silvestri ou encore Bernard Herrmann.

En 2009, Erwann Kermorvant collabore avec Lucien Jean-Baptiste sur « La Première Etoile » et sa suite en 2017, une respiration loin des ambiances policières des films d’Olivier Marchal et un exercice de style qui permet, aussi, au Breton, d’explorer une autre écriture musicale.

Le titre « Ski training », présent dans « La Première Etoile » ou les aventures d’une famille antillaise en vacances aux sports d’hiver qui va devoir s’adapter à un environnement peu familier. Un film tendre sur les relations familiales entre un père et ses enfants et un clin d’œil à tous les néophytes qui un jour chaussèrent pour la première fois une paire de skis.

En 2003, Erwann Kermorvant compose sa première bande originale au cinéma après deux collaborations pour la télévision l’année précédente. C’est Eric Lartigau, avec lequel il retravaillera en 2005 et 2006, qui le choisit pour son film « Mais qui a tué Pamela Rose ? », une parodie des séries policières américaines et de « Twin Peaks » de David Lynch en particulier, dans laquelle le tandem Olivier Baroux Kad Merad, agents du FBI sont chargés de mener l’enquête.

Erwann Kermorvant allait retrouver Eric Lartigau en 2005 pour cette fois-ci une parodie de films de science-fiction avec « Un Ticket pour l’espace » où l’on retrouvait le tandem de choc Kad et Olivier aux côtés d’une pléthore d’acteurs et artistes connus ne tenant bien souvent qu’un rôle mineur.

hommage à Claude Brasseur en chanson

La Minute Judy Garland

Cette semaine dans La Minute Judy Garland… arrêtons-nous sur « Dragées au poivre », un film de 1963 de Jacques Baratier, avec Guy Bedos en vedette et qui comporte de nombreuses chansons et duos. L’occasion de rendre hommage à Claude Brasseur, disparu le 22 décembre, qui joue un plombier. Une satire des années 60 et de la culture notamment des yés-yés et de la Nouvelle Vague. Au générique de ce film choral, on retrouve également Jean-Paul Belmondo, Francis Blanche, Sophie Daumier, Sophie Desmarets, Jean-Pierre Marielle, Monica Vitti et beaucoup d’autres qui ne font souvent qu’un simple caméo. Dans les « Dragées au poivre », on peut notamment entendre, le temps d’une chanson, « La Vie s’envole », interprétée en duo par Anna Karina et Claude Brasseur.

Quelques conseils en lien avec le cinéma…

Comme chaque semaine, un conseil de lecture avec "Philippe De Broca, un monsieur de comédie", de Laurent Benyayer et Philippe Sichler, sorti en fin d’année et édité chez Neva. Un ouvrage de référence sur ce réalisateur majeur du cinéma des années 60, 70 et 80, disparu en 2004 qui collabora à 17 reprises avec Georges Delerue pour la musique de ses films.

Autre conseil, le DVD des « Lyonnais », l’excellent film d’Olivier Marchal, disponible en DVD et Blue ray et distribué par Gaumont.

Et on se quitte avec « Once upon the time », présent sur « Big City », de Djamel Bensalah, un western français à hauteur d’enfants, sorti en 2007, pour lequel Erwann Kermorvant s’est à l’évidence bien amusé s’évertuant à reproduire les codes du genre avec, il faut le dire, une certaine réussite.



Play list des titres diffusés :

« Camille », BO « 36, Quai des orfèvres », Erwann Kermorvant

« Don't bring me down », BO « 36, Quai des orfèvres », Axelle Renoir. Musique : Erwann Kermorvant

Extrait de la bande annonce du film « Les Lyonnais », d’Olivier Marchal

« Prologue », BO « Les Lyonnais », Erwann Kermorvant

« Maranzzano, BO « Bronx », Erwann Kermorvant

« Une Idée », BO « Carbone », Erwann Kermorvant

« Ski training », BO « Le Première Etoile », Erwann Kermorvant

« Mais qui a tué Pamela Rose ? » , BO « Mais qui a tué Pamela Rose », Olivier Baroux, Kad Merad. Musique : Erwann Kermorvant

« Overture », BO « Un Ticket pour l’espace », Erwann Kermorvant

« La vie s’envole, BO « Dragées au poivre », Anna Karina et Claude Brasseur

« Once upon the time », BO « Big City », Erwann Kermorvant